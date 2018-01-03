Гривня в перший банківський день нового року зміцнилася до долара

У середу, 3 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,86/27,89 грн/дол., що на 22 копійки вище за рівень відкриття торгів.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні до євро встановилися на рівні 33,53/33,57 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4852/0,4860 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 27,9075 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 204 угоди на суму 100,04 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, держбюджет на 2018 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні 29,3 грн/дол., курс на кінець року - 30,1 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 грн/дол.