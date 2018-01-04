Google вивів до офшорів понад $19 мільярдів - Bloomberg

Американська транснаціональна корпорація Google в 2016 році перевела 15,9 мільярда євро (19,2 мільярда доларів) на рахунок офшорної фірми, зареєстрованої на Бермудських Островах, щоб за допомогою легальної схеми уникнути сплати багатомільярдних податків. Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на агентство Bloomberg.

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Щоб звільнити від оподаткування більшу частину своєї міжнародної прибутку Google використовує дві схеми, які отримали неформальну назву "подвійний ірландський і нідерландський сендвіч".

Зокрема, через ірландську "дочку" корпорація переводить свої доходи на рахунок фірми-"поштової скриньки" в Нідерландах. Звідти кошти надходять в офшорну компанію на Бермудах, що належить іншої зареєстрованої в Ірландії компанії.

За даними Bloomberg, обсяг виведених таким чином коштів в 2016 році опинився на сім відсотків вище, ніж роком раніше.

Раніше повідомлялося, що Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) оприлюднив журналістське розслідування Paradise Papers "Документи райських островів" на підставі черговий витоку документів з офшорних фірм про рахунках топ-чиновників. Журналісти виявили в розкритих документах прізвища десяти українців, які мають офшорні рахунки на "райських островах".