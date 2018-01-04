В Україні подешевшав долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 4 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2789.0540 (3 січня – 2806.7223)

100 EUR – 3353.2796 (3 січня – 3349.5424)

10 RUR – 4.8421 (3 січня – 4.8703)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 3 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,85/27,87 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,4645/33,4978 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4875/0,4888 грн/рубль.