Надходження до зведеного бюджету за рік зросли до понад 840 мільярдів гривень

Надходження до зведеного бюджету України у 2017 році становили 841,1 млрд грн, що на 177 млрд грн, або на 26,7%, вище за показник за 2016 рік.

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Згідно з повідомленням прес-служби Державної фіскальної служби України, у 2017 році до державного бюджету надійшло 651,6 млрд грн, до місцевих бюджетів - 189,5 млрд грн.

ДФС зазначила, що надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у 2017 року становили 633 млрд грн, індикативні показники Міністерства фінансів України виконані на 100,6%.

За даними служби, надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становило 180,8 млрд грн, що на 49 млрд грн більше надходжень 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, надходження до зведеного бюджету України за 2016 рік становили 758,3 млрд грн, що на 171,2 млрд грн, або на 30%, більше показника за 2015 рік.