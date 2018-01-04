Дефіцит держбюджету-2017 скоротився в 1,5 раза і становив майже 43 мільярди

Дефіцит державного бюджету за 2017 рік становив 42,7 млрд грн, що в 1,8 раза нижче затвердженого законом про держбюджет на 2017 рік показника в розмірі 77,6 млрд грн.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

«Дефіцит державного бюджету дотримано і виконано відповідно до затвердженого законом плану. Так, держбюджет 2017 року виконано з дефіцитом у сумі 42,7 млрд грн проти 77,6 млрд грн, затверджених законом про бюджет зі змінами», - йдеться в повідомленні.

Мінфін нагадав, що державний бюджет на 2018 рік було ухвалено Верховною Радою 7 грудня й підписано президентом України 30 грудня.

«Завдяки своєчасному ухваленню бюджету-2018, бюджетний рік почався планово й відповідно до норм Бюджетного кодексу. Зокрема, Мінфіном розроблено помісячний бюджетний розпис (підписано міністром фінансів 29 грудня 2017) і передано до Державного казначейства», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету в 2016 році становив 70,130 млрд грн, що в 1,6 раза перевищує показник дефіциту за попередній рік на рівні 45,167 млрд грн.