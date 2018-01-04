Гривня знову опустилася нижче 28 за долар

У четвер, 4 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 28,02/28,05 грн/дол.

Читайте такожБлизько 30 за долар: міністр фінансів назвав реалістичним курс гривні, закладений до держбюджету

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня впала до долара на 17 копійок.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 33,74/33,78 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4905/0,4914 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 28,0069 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 310 угод на суму 176,98 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 3 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,85/27,87 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,4645/33,4978 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4875/0,4888 грн/рубль.