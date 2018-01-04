Держбюджет-2017 перевиконаний за доходами на 21 мільярд гривень

Державний бюджет України в 2017 році отримав 792,9 млрд грн доходів, що на 2,7% вище річного бюджетного розпису.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

«Доходи державного бюджету виконано в обсязі 792,9 млрд грн. Річний розпис виконано на рівні 102,7%, перевиконання - 21,1 млрд грн. У тому числі за рахунок конфіскату - 7,1 млрд грн. І власних надходжень бюджетних установ - 12,8 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Порівняно з 2016 роком доходи держбюджету в 2017 році зросли на 28,7%, або на 176,6 млрд грн.

За даними міністерства, видатки держбюджету в 2017 році становили 836,5 млрд грн, що на 0,6% нижче передбаченої законом про державний бюджет суми. Порівняно з 2016 роком обсяг видатків у 2017 році зріс на 22,1%.

«Пріоритетними для держави видатками в 2017 році були: соціальні видатки, видатки на оборону і безпеку, видатки на обслуговування державного боргу. Всі пріоритетні напрями були профінансовані у 2017 році в повному обсязі відповідно до розпису», - зазначило міністерство.

Як повідомляв УНІАН, держбюджет України на 2017 рік передбачав доходи на рівні 771,266 млрд грн, видатки - 841,402 млрд грн, граничний обсяг дефіциту - 77,647 млрд грн.