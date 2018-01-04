НБУ поновив вимоги до проведення інспекційних перевірок банків

Національний банк оновив вимоги до організації та проведення інспекційних перевірок банків та інших осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю регулятора.

Читайте такожВ Україні вводять щорічну оцінку стійкості банків

Згідно з повідомленням на сайті НБУ, зокрема, передбачено затвердження планів інспекційних перевірок правлінням регулятора, структуровані етапи інспекційної перевірки, чітко визначені права та обов'язки інспекторів, керівників та працівників об'єкта перевірки.

Зміни також передбачають внесення результатів інспекційних перевірок на розгляд Комітету з питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ та врахування рекомендацій за результатами такого розгляду.

Крім того, визначено порядок дій інспекторів НБУ у разі вчинення протидії з боку об'єкта інспекційної перевірки, створення його представниками перешкод для належного її проведення.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в січні-вересні 2017 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 36 банків на загальну суму понад 67,5 млрд грн, 16 млрд дол. і 10 млн євро.