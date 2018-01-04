На науку цього року виділять більше 6 мільярдів: хто і скільки отримає

Цього року фінансування науки в Україні збільшилося на більш як на 30% – з 4,7 млрд грн у 2017 році до 6,1 млрд грн у 2018 році.

Читайте такожПорошенко підписав держбюджет-2018: які зміни чекають на українців

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

«У 2017 році ми змогли вийти з драматичного зниження фінансування на науку, яке досягло мінімуму в 2016 році і становило 0,16% ВВП з держбюджету. Зараз ми спромоглися дещо вирівняти ситуацію. Однак хочу підкреслити одну річ. Сьогодні основне фінансування на науку йде в Національну академію наук, яка абсолютно незалежна від МОН і розпоряджається своїм бюджетом самостійно. Так, у 2017 році у її розпорядженні було 2 млрд 719 млн грн. Для порівняння, фінансування на науку, яким розпоряджається МОН, а це є фінансування на університетську науку, становило всього 621,5 млн грн. При цьому частина цих коштів йде на конкурсне фінансування наукових проектів, яке можуть також вигравати інститути НАН. Таким чином, університетська наука, за яку відповідальне МОН, отримує лише 10% від загального обсягу фінансів на науку», – заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Однак, за її словами, навіть у межах наявних коштів МОН у 2017 році змогло здійснити низку важливих речей. Так, проведено конкурс для молодих учених, в межах якого отримали фінансування 123 проекти.

Вперше 100 наукових установ і вишів отримали безкоштовний доступ до баз даних Scopus i Web of science. Провідними науковими базами даних можуть користуватися усі українські науковці.

В українських університетах було також профінансовано 1300 фундаментальних і прикладних досліджень.

Як повідомили у МОН, важлива новація у бюджеті 2018 року –для НАН відкрито нову програму «Підтримка розвитку пріоритетних напрямків досліджень».

«На фінансування цієї програми у бюджет закладено 500 млн грн. Кошти надаватимуться науковим установам, які будуть атестовані за високим рівнем. Про що йдеться: ми запропонували систему атестації для наукових установ, і ті, хто досягне високого рівня, отримають додаткове наукове фінансування. Ми хочемо запровадити подібну програму й для університетської науки. Протягом 2018 року ми здійснюватимемо відповідну підготовчу роботу», – сказала Гриневич.