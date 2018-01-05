В уряді прогнозують зростання пенсій у 2019 році на 20%

Міністерство соціальної політики України прогнозує зростання пенсій у 2019 році в результаті проведеної минулого року пенсійної реформи на 20%.

Про це повідомила прес-служба міністерства з посиланням на слова заступника міністра Миколи Шамбіра.

За його словами, головним пріоритетом пенсійної реформи було і залишається збільшення розміру пенсій.

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«Створено систему, яка вводить щорічне підвищення пенсій в автоматичному режимі. Підвищення відбуватиметься за єдиним підходом, і становитиме 50% від зростання середньої зарплати, плюс 50% від збільшення рівня інфляції. Це дасть змогу збільшувати розмір пенсій, повністю перекриваючи рівень інфляції, і навіть більше. За попередніми розрахунками, в 2019 році таке підвищення становитиме приблизно 20% до розміру пенсій», - заявив заступник міністра.

Шамбір також наголосив на незмінності позиції міністерства щодо проведення осучаснення пенсій для військовослужбовців.

«З 2008 року пенсії військовослужбовців не змінювалися, і це є найбільшою проблемою. На сьогодні розроблено відповідний законопроект, який опрацьовується спільно з центральними органами виконавчої влади, і в найкоротші терміни його буде подано на розгляд Верховної Ради. Ключова позиція Міністерства соціальної політики - збільшити пенсії військових з 1 січня 2018 року», - сказав Шамбір.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами уряду, середня пенсія в Україні в 2018 році збільшиться на 900 грн і складе 2787 грн.

Закон про загальне пенсійне забезпечення Верховна Рада ухвалила 3 жовтня, він набув чинності 11 жовтня 2017 року. Відповідно до закону, розмір пенсії кожного громадянина України розраховуватиметься за новою формулою.

В уряді обіцяли, що одразу після прийняття пенсійної реформи почнеться розробка окремого законопроекту про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Зазначалося, що проект буде подано до Верховної Ради до 1 листопада.

13 грудня уряд направив законопроект про підвищення пенсій військовим з 1 січня 2018 року в Раду національної безпеки і оборони.