Експерти дали прогноз курсу долара в Україні на найближчі роки

У найближчі кілька років в МВФ не очікують значного коливання курсу гривні щодо долара.

Про це в коментарі "Апострофу" розповів президент інвестиційної групи "Універ", економіст Тарас Козак.

"Говорячи про курс гривні, краще спиратися на дані МВФ, де працюють сильні експерти, які прогнозують величезну кількість курсу валюти різних країн. Їхній прогноз з 2018 по 2020 рік говорить, що курс гривні буде коливатися в районі 27-27,5 грн за долар", - розповів експерт.

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У свою чергу, економічний експерт Борис Кушнірук зазначив, що курс української валюти буде залежати від цін на сировинні товари.

"Якщо ціни на сировинні товари будуть залишатися незмінними або навіть трохи зростати, то кількість валюти, що надходить в Україну, буде зростати, і тоді гривні нічого не загрожує, особливо якщо ми пухвалимо закон про велику приватизацію, й почнеться продаж активів. Таким чином з'являться додаткові кошти в іноземній валюті, які будуть надходити до державного бюджету", - впевнений Кушнірук.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 28,02/28,05 грн/дол.