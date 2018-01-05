Міжнародні резерви України за рік зросли до 18,8 мільярда доларів - НБУ

Міжнародні резерви України на 1 січня 2018 року становили 18,808 млрд дол., що на 21% вище від показника на 1 січня 2017 року.

Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на попередні дані, в грудні резерви скоротилися на 0,5%.

«Таким чином, рівень міжнародних резервів України до кінця 2017 року перевищив прогноз Національного банку (18,6 млрд дол. в еквіваленті, згідно з інфляційним звітом за жовтень-2017), незважаючи на незначне скорочення в грудні на 0,5%», - йдеться в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, зміна рівня міжнародних резервів упродовж грудня була зумовлена надходженнями на користь уряду в сумі 588,8 млн дол., а також виплатами за зовнішнім боргом. Міжнародному валютному фонду було здійснено платежі на суму 161,8 млн дол., на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 423,6 млн дол.

У повідомленні наголошується, що станом на 1 січня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту, і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році міжнародні резерви України зросли на 17% - до 15,539 млрд дол.