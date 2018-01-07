Visa відмовилася обслуговувати карти з підтримкою біткойна

Американська транснаціональна компанія, що надає послуги проведення платіжних операцій Visa, закрила обслуговування дебетових карт з підтримкою біткоіна (Bitcoin).

Про це повідомляє Тehnot.

Кілька провайдерів дебетових карт з підтримкою Bitcoin раптово відмовили клієнтам в обслуговуванні, зокрема Bitwala, Cryptopay, Wirex і TenX.

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Зазначені провайдери дозволяли використовувати біткоіни у звичайних торгових точках.

Інцидент стався через дії з боку платіжного сервісу Visa Europe. Користувачі повідомили, що їм надійшли листи від WaveCrest і інших компаній про закриття рахунків, хоча самі кошти залишилися. При цьому в Visa Europe заявили, що причиною стало недотримання WaveCrest правил членства в VISA, проте це не є боротьбою з криптовалютою.