Євросоюз оскаржить російські торгові обмеження у СОТ - ЗМІ

Всесвітня торгова організація прийняла на розгляд запит ЄС на арбітраж з Росією, повідомляє Європейська правда з посиланням на портал Politico.

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"ЄС вимагає визнати незаконною заборону на експорт свинини, введену ще на початку 2014 року. Ця заборона, прийнята ще до загострення відносин РФ зі світом, пояснювалася необхідністю захисту від епідемії африканської чуми свиней", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ЄС оцінюють щорічні втрати від цієї заборони на рівні 1,4 мільярда євро.

"Минулого року СОТ визнав цю заборону незаконною, проте РФ її не скасували, пояснивши це дією харчових контрсанкцій, які були введені кілька місяців тому", - підкреслює видання.

Таким чином, рішення СОТ може визначити правомірність російських санкцій. Нагадаємо, що ЄС раніше озвучував плани оскаржити російські санкції, проте наразі цей крок не реалізував.

Так само Росія досі не оскаржила санкції західних країн, натомість оскаржила заборони, введені Україною. Ця справа може стати прецедентом для СОТ - досі організація не розглядала правомірність політичних санкцій міжнародного торгового права.