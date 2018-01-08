Експерт пояснив, чому досі не знайдено заміну Гонтаревій в Нацбанку

Ситуація, коли людина очолює відомство з приставкою "в.о." стала вже в Україні "поганою модою".

Про це під час чату для "Главреда" сказав політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Так він прокоментував невизначеність довкола призначення голови Національного банку України на постійній основі.

Читайте такожХто стане новим головою Нацбанку: розглядається тільки одна кандидатура

"А це не єдиний такий приклад. У нас вже ціла купа виконуючих обов'язки. Це вже така дурна мода. На мій погляд, в даному випадку немає якоїсь єдиної причини. По НБУ президент шукає, з одного боку, лояльну собі фігуру. З іншого боку - це має бути кандидатура, прохідна для парламенту. Пошуки затяглися. Сподіваюся, що це питання все ж таки буде вирішено. Це важливо для переговорів із МВФ", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту Порошенку прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла у тривалу відпустку. З 11 травня 2017 року обов'язки голови НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій.

Згідно з Конституцією України, глава держави має представити на розгляд Верховної Ради нову кандидатуру на посаду голови НБУ, однак конкретні терміни в законодавстві не обумовлено.

Наприкінці серпня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що президент внесе на розгляд парламенту нову кандидатуру на посаду голови Нацбанку до кінця вересня, однак кандидата не представлено досі.

Заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко заявив про наявність двох кандидатур на посаду голови НБУ і майбутній розгляд цього питання у четвер, 21 грудня.

Водночас, народний депутат, представник уряду у Верховній Раді Вадим Денисенко заявив, що на посаду голови НБУ розглядається тільки одна кандидатура - перший заступник голови НБУ Смолій.