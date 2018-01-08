Найбагатша китаянка заробила $2 млрд за чотири дні

За підрахунками експертів Bloomberg, найбагатша жінка Китаю Ян Хуеянь, яка володіє контрольним пакетом акцій девелопера Country Garden Holdings, з початку 2018 року стала багатшою ще на $2,06 млрд, передає РБК.

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За їхніми підрахунками, всього за чотири дні роботи бірж в 2018 році статки Хуеянь зросли з $23,6 до $25,6 млрд. У списку мільярдерів Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) Хуеянь піднялася на 31-е місце, увійшовши в першу десятку підприємців, що зуміли сильніше інших збільшити свій капітал з початку 2018 року.

Лідером за цим показником став засновник Amazon.com Джефф Безос, який збільшив свій капітал відразу на $4,71 млрд, у тому числі на $1,54 млрд за останній день. Стан Хуеянь за останній день збільшилася на $1,09 млрд, що дозволило їй поділити друге місце з засновником Zara Амансіо Ортегою.

У списку найбагатших людей Китаю Хуеянь, яка вважається також наймолодшим мільярдером країни, за даними Bloomberg, як і раніше займає п'яте місце, поступаючись Ван Цзяньліну. У той же час експерти Forbes вважають, що Хуеянь його вже обійшла - статки найбагатшої жінки Китаю вони оцінюють у реальному часі в $28,6 млрд, а статки Цзяньліна - тільки $25,4 млрд.

В кінці жовтня 2017 року експерти UBS і PwC опублікували дослідження, згідно з яким за підсумками 2016 року кількість мільярдерів, які представляють країни Азії, вперше в історії перевищила кількість мільярдерів США.

Як повідомляв УНІАН, стан світових багатіїв за рік зріс на трильйон доларів.