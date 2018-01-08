В Україні знизився рівень бідності

Рівень бідності в Україні у 2017 році, за даними Київського міжнародного інституту соціології, знизився до 12% з 17% у 2016 році.

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Про це ZN.UA повідомила заступник виконавчого директора КМІС Вікторія Захожа.

За її словами, з 1994-го по 2017 роки рівень бідності в Україні змінювався. Найгірша ситуація була в кінці 1990 років. У 1998 році 52% респондентів вважали, що вони майже голодують. Потім ситуація поліпшувалася, і за 10 років — до 2008-го — рівень бідності знизився до 11%.

"І це одне з небагатьох, але важливих досягнень України за ці роки, — наголошує соціолог. — У 2008 році, після початку світової кризи, рівень бідності зріс до 21%, але потім ситуація стала покращуватися. Перед початком військового конфлікту, в 2013-му, рівень бідності становив 9%, з 2014-го по 2016 роки збільшившись майже вдвічі — до 17%. Але протягом останнього року ситуація покращилася, і рівень бідності знизився до 12%".

Як повідомляв УНІАН, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді 2017 року порівняно з листопадом 2016 року збільшилась на 38,3%, а порівняно з минулим місяцем зросла на 0,4% - до 7479 грн.

З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена більше ніж в 2 рази – до 3200 грн.