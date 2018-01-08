У Венесуелі випустять перші 100 мільйонів нафтової криптовалюти Petro

У Венесуелі випустять першу партію національної криптовалюти, яка буде підкріплена нафтою. Перші сто мільйонів Petro наказав випустити президент південноамериканської країни Ніколас Мадуро.

"Я замовив випуск 100 мільйонів Petros, що базується на національному багатстві. Кожен Petro буде мати вартість бареля венесуельської нафти", - сказав Мадуро, передає The Cointelegraph.

Перша нарада майнерів нової криптовалюти Petro відбудеться 14 січня разом з офіційною публікацією рішення. Мадуро раніше обіцяв, що Венесуела створить власну криптовалюту, що підтримуватиметься запасами нафти.

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Зазначається, що через гіперінфляцію і складну економічну кризу мешканці Венесуели втратили довіру до болівару - національної валюти. Натомість все більше людей почали користуватися майнінгом біткоїнів для заробітку. У країні трапилася, як це називають експерти, "біткоінізація".

Відомо, що у Зімбабве також широко розповсюджений майнінг криптовалют через серйозну економічну нестабільність.