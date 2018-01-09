Інфляція у Венесуелі минулого року перевищила 2600%

У Венесуелі рівень інфляції за результатами минулого 2017 року перевищив 2600%, повідомляє Прайм з посиланням на текст доповіді національної асамблеї латиноамериканської країни.

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"Постійна комісія з фінансів представляє індекс інфляції від національної асамблеї в частині грудня 2017 року. Як заявив депутат Рафаель Гусман, інфляція в грудні досягла 85%, а річний накопичений рівень склав 2616%", - наголошується в заяві опозиційного парламенту Венесуели.

На думку членів парламенту, якщо не вжити термінових заходів, то в країні в новому 2018 році гіперінфляція може сягнути позначки в 14000%.

"Тоді не буде ресурсів для покупки чого б то не було, і народ залежатиме від уряду, у якого також не буде достатньо можливостей, щоб прогодувати 30 мільйонів людей", – пояснив Гусман.

Парламент бачить шляхи вирішення ситуації, що склалася в прийнятті термінового плану дій, який складається з декількох пунктів. Отже, запропоновано скасувати контроль над обмінним курсом валюти (офіційний курс відрізняється від курсу "чорного ринку" приблизно в десять разів), зупинити грошовий друкарський верстат, домогтися рефінансування зовнішнього боргу Венесуели за умови, що країна забезпечить довіру інвесторів до себе. Ще один пункт - виробити чіткий план для власників акцій і домогтися міжнародної фінансової допомоги країні.