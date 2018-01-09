Україна щорічно витрачає 4% ВВП на обслуговування держборгу - експерт

Україна щорічно витрачає 4% валового внутрішнього продукту (ВВП) на обслуговування державного боргу, сумарний розмір якого досягає 80% ВВП. Про це повідомив заступник голови стратегічної групи радників по підтримці реформ в Україні Павло Кухта на своїй сторінці в Facebook.

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"Зараз рівень державного і гарантованого державою боргу в Україні становить близько 80% від ВВП... Витрати на обслуговування державного боргу становлять близько 4% від ВВП", - написав Кухта.

За його словами, безпечним для країн, що розвиваються, є рівень державного боргу на рівні 40% ВВП, а обмеження для вступу в Євросоюз допускають максимум 60% відносно держборгу до ВВП.

Експерт підкреслив, що понад 40% витрат на обслуговування українського держборгу надсилається офіційним кредиторам, включаючи міжнародні організації та країни. Валютна складова сягає 70% держборгу. При цьому середня вартість внутрішнього державного боргу в портфелі Міністерства фінансів становить близько 12% на рік, зовнішнього комерційного близько 7%, а зовнішнього офіційного - менше 2%.

"Якщо ми хочемо системно вирішувати боргову проблему, то в якийсь момент повинні подумати про прискорення фіскальної консолідації та перехід до бездефіцитного бюджету", - зазначив Кухта.

Як повідомляв УНІАН, державний борг України станом на 31 жовтня 2017 року становив 76,29 мільярда доларів США.

Згідно із законом про державний бюджет України на 2018 рік, граничний обсяг дефіциту держбюджету передбачається в розмірі 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП. Граничний обсяг держборгу встановлений розміром 1999,3 мільярда гривень, що становить 60% ВВП.