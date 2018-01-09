Месенджер Telegram запустить власну криптовалюту - ЗМІ

Творці месенджера Telegram почали розробку власної криптовалюти, яка буде називатися Gram, повідомляє видання TechCrunch.

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Нова платформа, яка буде називатися Telegram Open Network, перш за все дозволить здійснювати платежі всередині Telegram. В якості засобів взаєморозрахунку буде використовуватися власна криптовалюта Gram та фіатні валюти.

"Ідея Дурова полягає в тому, щоб запустити абсолютно новий блокчейн, використовуючи 180 мільйонів користувачів Telegram як ракетне паливо", - зазначає видання.

За словами співрозмовників видання, запуск платформи буде здійснено за рахунок проведення первинного розміщення токенів (ICO), яке може стати одним з найбільших в світі.

На першому етапі Дуров розраховує залучити 500 мільйонів доларів від інвестфондів і великих компаній, пише TechCrunch. Серед них є Mail.ru Group.

Потім Telegram почне приймати кошти і від приватних інвесторів. У підсумку загальна вартість токенів може становити від 3 мільярдів до 5 мільярдів доларів.