Месенджер Telegram запустить власну криптовалюту - ЗМІ
Нова платформа, яка буде називатися Telegram Open Network, перш за все дозволить здійснювати платежі всередині Telegram.
Творці месенджера Telegram почали розробку власної криптовалюти, яка буде називатися Gram, повідомляє видання TechCrunch.
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Нова платформа, яка буде називатися Telegram Open Network, перш за все дозволить здійснювати платежі всередині Telegram. В якості засобів взаєморозрахунку буде використовуватися власна криптовалюта Gram та фіатні валюти.
"Ідея Дурова полягає в тому, щоб запустити абсолютно новий блокчейн, використовуючи 180 мільйонів користувачів Telegram як ракетне паливо", - зазначає видання.
За словами співрозмовників видання, запуск платформи буде здійснено за рахунок проведення первинного розміщення токенів (ICO), яке може стати одним з найбільших в світі.
На першому етапі Дуров розраховує залучити 500 мільйонів доларів від інвестфондів і великих компаній, пише TechCrunch. Серед них є Mail.ru Group.
Потім Telegram почне приймати кошти і від приватних інвесторів. У підсумку загальна вартість токенів може становити від 3 мільярдів до 5 мільярдів доларів.