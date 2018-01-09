Фонд гарантування виявив виведення 300 мільйонів із збанкрутілого банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив схему по виведенню 300 мільйонів гривень ліквідних активів "БГ банку" перед визнанням цієї фінансової установи неплатоспроможним.

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Згідно з повідомленням на сайті фонду, всі маніпуляції по виведенню активів були проведені протягом одного тижня, їм передувала зміна акціонерів і керівництва банку.

Фонд привів у приклад продаж цінних паперів банку за суму, більш ніж 7000 разів менше їх номінальної вартості. Цінні папери номінальною вартістю 4,7 мільйона доларів були продані за 8,300 тисячі гривень.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 28 листопада 2015 року визнав неплатоспроможним "БГ Банк".

"БГ Банк" (Банк "Перший") працює на ринку України з 1994 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами. За даними НБУ, основним акціонером банку є "Банк Грузії". Наприкінці вересня 2015 року банк повідомив, що відчуває тимчасові труднощі і не може виконати свої зобов'язання перед клієнтами вчасно та в повному обсязі. Раніше Нацбанк заборонив банку "Перший" до 27 грудня 2015 року проводити деякі активні операції, у тому числі залучати вклади фізичних осіб.