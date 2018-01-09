Віце-прем'єр впевнений, що соцстандарти зростатимуть швидше за інфляцію

Зростання соціальних стандартів в 2018 році перевищить інфляцію, яка прогнозується урядом на рівні 9%. Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова віце-прем'єра Павла Розенко.

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"Для нас головне - забезпечити, щоб рівень соціальних стандартів, насамперед зарплат і пенсій, зростав більш високими темпами, ніж інфляція. Це наша принципова позиція, це є одним з пріоритетів, у тому числі бюджету-2018", - сказав віце-прем'єр.

За його словами, в 2017 році зростання реальної заробітної плати становив 20%, що дозволило, зокрема, підвищити доходи Пенсійного фонду та збільшити пенсійне забезпечення.

"Так ми діятимемо і в 2018 році: є прогнозовані параметри державного бюджету, є прогнозоване зростання соцстандартів, але як тільки ми побачимо, що економіка зростає енергійніше, що у нас з'являється додатковий ресурс в бюджеті Пенсійного фонду і державному бюджеті, ми безумовно ці додаткові кошти відразу направимо на підвищення зарплат і пенсій", - зазначив Розенко.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривень з 3200 гривень. Уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень вже у другому кварталі поточного року у разі досягнення необхідного для цього економічного зростання.

За даними Держстату, середня зарплата в листопаді 2017 року становить 7479 гривень, збільшившись на 38,3% порівняно з листопадом 2016 року.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявляв, що середня заробітна плата в Україні в середньостроковій перспективі становитиме 10 тисяч гривень.