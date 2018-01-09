Скільки коштує валюта в Україні: гривня після падіння трохи зміцнилася

У вівторок, 9 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 28,14/28,17 гривні/долар.

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Як УНІАН повідомив ділер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 6 копійок.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 33,59/33,62 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4920/0,4932 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 28,1811 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 124 угоди на суму 64,04 мільйона доларів.