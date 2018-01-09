Багатих українців можуть зобов'язати щорічно подавати декларацію

Міністерство фінансів України пропонує визначити критерії, за якими фізичні особи вважатимуться заможними, і зобов'язати таких фізосіб щорічно подавати податкову декларацію.

Читайте такожВ Україні стартував новий етап подання е-декларацій: хто зобов'язаний відзвітувати про доходи

Про це йдеться в розробленому Мінфіном законопроекті.

Відповідно до запропонованих змін, до категорії заможних осіб - платників податку пропонується віднести громадян, які є власниками великих платників податків, які прямо або побічно володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи, яка є податковим резидентом іншої держави і яка задекларувала дохід за попередній податковий (звітний) рік у розмірі 10 і більше мільйонів євро. Також, відповідно до критеріїв міністерства, заможними пропонується вважати громадян, загальний річний оподатковуваний дохід яких за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 млн грн.

Міністерство пропонує встановити підвищений рівень відповідальності за несвоєчасне подання податкових декларацій.

Як повідомляв УНІАН, у ході деклараційної компанії 2017 року про свої доходи за 2016 рік прозвітували 513 тис. українців. Загальна сума задекларованих доходів громадян становила 50,8 млрд грн, що на 4% перевищує показник попереднього року. Зобов'язання з податку на доходи фізосіб становили 1,62 млрд грн, з військового збору - 226,5 млн грн.