Британський банківський гігант покращив прогноз зі зростання світової економіки
Згідно з прогнозом, зростання світового ВВП поточного року збільшиться до 4,1%, а в 2019 році - до 3,9%.
Британський банківський гігант Barclays поліпшив свій прогноз по темпах зростання світового ВВП в поточному році до 4,1%, а в 2019 році - до 3,9%, повідомляє Прайм.
Читайте такожКитай обжене США за розміром економіки до 2032 року - Bloomberg
У листопаді 2017 року банк прогнозував зростання світового ВВП в 2018 році на 4%, а в 2019 році - на 3,8%.
"Новий рік почався з радісною ноти: світове економічне зростання залишається стійким, ціни на сировинні товари зростають, ситуація на ринку праці поліпшується, а тенденція зниження інфляції як і раніше зберігається", - повідомляється в документі.
Разом з тим Barclays зберіг прогноз по зростанню сукупного ВВП країн, що розвиваються - в 2018 році на 5,3%, в 2019 році - на 5,2%. Прогноз по розвиненим економікам був поліпшений: у поточному році зростання очікується на рівні 2,3% проти очікуваних раніше 2,1%, а в 2019 році на рівні 2% проти попередньої оцінки в 1,8%.
Темпи зростання ВВП США за підсумками поточного року, згідно з прогнозом, становитиме 2,7%, а в 2019 році сповільняться до 2,3%. Раніше банк очікував зростання в 2018 році на рівні 2,3%, а в 2019 році - 1,9%. Зростання економіки країн єврозони в 2018 році і раніше прогнозується на 2,2%, а в 2019 році - 2%. Прогноз на 2018-2019 роки за темпами зростання економіки Великобританії також збережено, річне зростання ВВП очікується на рівні 1,3%.
Barclays також не змінив прогноз зростання ВВП Китаю - в 2018 році на рівні 6,4%, в 2019 році - 6,2%. Темпи зростання економіки Японії в поточному році очікуються на рівні 1,7% проти попередньої оцінки в 1,6%, а в 2019 році - на рівні 1,1% проти листопадового прогнозу в 1,2%.