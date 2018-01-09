Британський банківський гігант покращив прогноз зі зростання світової економіки

Британський банківський гігант Barclays поліпшив свій прогноз по темпах зростання світового ВВП в поточному році до 4,1%, а в 2019 році - до 3,9%, повідомляє Прайм.

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У листопаді 2017 року банк прогнозував зростання світового ВВП в 2018 році на 4%, а в 2019 році - на 3,8%.

"Новий рік почався з радісною ноти: світове економічне зростання залишається стійким, ціни на сировинні товари зростають, ситуація на ринку праці поліпшується, а тенденція зниження інфляції як і раніше зберігається", - повідомляється в документі.

Разом з тим Barclays зберіг прогноз по зростанню сукупного ВВП країн, що розвиваються - в 2018 році на 5,3%, в 2019 році - на 5,2%. Прогноз по розвиненим економікам був поліпшений: у поточному році зростання очікується на рівні 2,3% проти очікуваних раніше 2,1%, а в 2019 році на рівні 2% проти попередньої оцінки в 1,8%.

Темпи зростання ВВП США за підсумками поточного року, згідно з прогнозом, становитиме 2,7%, а в 2019 році сповільняться до 2,3%. Раніше банк очікував зростання в 2018 році на рівні 2,3%, а в 2019 році - 1,9%. Зростання економіки країн єврозони в 2018 році і раніше прогнозується на 2,2%, а в 2019 році - 2%. Прогноз на 2018-2019 роки за темпами зростання економіки Великобританії також збережено, річне зростання ВВП очікується на рівні 1,3%.

Barclays також не змінив прогноз зростання ВВП Китаю - в 2018 році на рівні 6,4%, в 2019 році - 6,2%. Темпи зростання економіки Японії в поточному році очікуються на рівні 1,7% проти попередньої оцінки в 1,6%, а в 2019 році - на рівні 1,1% проти листопадового прогнозу в 1,2%.