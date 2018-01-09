Фонд гарантування продовжив на рік ліквідацію трьох банків
Фонд також зазначив, що на зазначений термін продовжено повноваження ліквідаторів банків.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на рік продовжив ліквідацію банків «Аксіома», «Актабанк», «Інтеркредитбанк».
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Про це йдеться в повідомленні на сайті Фонду.
Згідно з повідомленням, ліквідація банку «Аксіома» продовжена до 29 січня 2019 року, «Актабанку» - до 15 січня 2019 року, «Інтеркредитбанку» - до 16 січня 2019 року.
Фонд також зазначив, що на зазначений термін продовжено повноваження ліквідаторів банків.
Як повідомляв УНІАН, під час очищення банківської системи України за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку щодо 96 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 - у 2016-му і 9 - в 2017 році.
За цей період Фонд гарантування виплатив вкладникам банків у своєму управлінні майже 90 млрд грн відшкодування за вкладами.
За інформацією Фонду, в його управлінні перебувають активи банків на 450 млрд грн за балансовою вартістю, однак їх оціночна вартість становить всього 100 млрд грн через низьку якість активів, представлених переважно проблемними кредитами.