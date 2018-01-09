Фонд гарантування продовжив на рік ліквідацію трьох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на рік продовжив ліквідацію банків «Аксіома», «Актабанк», «Інтеркредитбанк».

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Фонду.

Згідно з повідомленням, ліквідація банку «Аксіома» продовжена до 29 січня 2019 року, «Актабанку» - до 15 січня 2019 року, «Інтеркредитбанку» - до 16 січня 2019 року.

Фонд також зазначив, що на зазначений термін продовжено повноваження ліквідаторів банків.

Як повідомляв УНІАН, під час очищення банківської системи України за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку щодо 96 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 - у 2016-му і 9 - в 2017 році.

За цей період Фонд гарантування виплатив вкладникам банків у своєму управлінні майже 90 млрд грн відшкодування за вкладами.

За інформацією Фонду, в його управлінні перебувають активи банків на 450 млрд грн за балансовою вартістю, однак їх оціночна вартість становить всього 100 млрд грн через низьку якість активів, представлених переважно проблемними кредитами.