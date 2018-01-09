Ахметову заборонили витрачати більше 20 тисяч євро на місяць - рішення суду у справі "Укртелекому"

Власнику компанії "СКМ" українському олігарху Рінату Ахметову заборонили витрачати більше 20 тисяч євро на місяць.

Про це йдеться у рішенні окружного суду м. Нікосії (Кіпр) про заморожування активів Ахметова у справі "Укртелекому". Текст судового рішення опинився в розпорядженні "Цензор.НЕТ".

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Зокрема, у судовому рішенні зазначається, що "відповідачі можуть використовувати і розпоряджатися грошовою сумою в 20 тис. євро щомісяця для покриття власних судових витрат".

Раніше повідомлялося, що Окружний суд Нікосії постановив заморозити активи бізнесмена Ріната Ахметова на суму 820 млн доларів у справі "Укртелекому".

Рішення суду щодо Ахметова і дев'яти інших осіб було прийнято 27 грудня за позовом компанії Raga Establishment, яка належить колишньому голові правління "Родовід банку" Денису Горбуненку.

У Raga стверджують, що продали "Укртелеком" Ахметову за 860 млн доларів в 2013 році, він заплатив 100 млн доларів, і більше коштів компанія від нього не отримала.