Зростання цін в Україні за рік прискорилося майже до 14%

Інфляція в Україні в 2017 році (грудень 2017 року до грудня 2016 року) прискорилася до 13,7% порівняно з інфляцією 12,4% у 2016 році, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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Інфляція в грудні 2017 року порівняно з листопадом 2017 року прискорилася до 1% з 0,9%, зафіксованих на місяць раніше.

Згідно з наведеними даними, за рік найбільше зросли ціни на утримання будинків і прибудинкових територій - на 47,5%, фрукти - на 34,5%, м'ясо - на 29,4%, овочі - на 24,7%, молоко - на 23,1%.

У річному вираженні зниження цін зафіксоване лише на цукор - на 7,4%.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в 2016 році (грудень 2016 року до грудня 2015 року) знизилася до 12,4%.

Інфляція в Україні в 2015 році (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросла до 43,3% порівняно з інфляцією 24,9% у 2014 році, і досягла максимального значення за останні 20 років.