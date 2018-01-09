Валютні гойдалки: в Україні після свят дорожчають долар і євро

У вівторок, 9 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,24/28,28 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня подешевшала до долара на 5 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 33,66/33,70 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4875/0,4888 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 28,2032 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 402 угоди на суму 239,94 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 28,14/28,17 грн/дол. Котирування гривні до євро перебували на рівні 33,59/33,62 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4920/0,4932 грн/рубль.