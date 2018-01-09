Базова інфляція в Україні за підсумками року становила 9,5%
19:21, 09 січня 2018Фінанси
1216
Порівняно з листопадом базова інфляція в грудні сповільнилася до 0,8% з 1%.
Ілюстрація REUTERS
Базова інфляція в Україні в грудні 2017 року в річному вираженні до грудня 2016 року становила 9,5%.
Читайте такожІнфляція у Венесуелі минулого року перевищила 2600%
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем (листопадом) базова інфляція в грудні сповільнилась до 0,8% з 1%.
Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в 2017 році (грудень 2017 року до грудня 2016 року) прискорилася до 13,7% порівняно з інфляцією 12,4% у 2016 році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter