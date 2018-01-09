Базова інфляція в Україні за підсумками року становила 9,5%

Базова інфляція в Україні в грудні 2017 року в річному вираженні до грудня 2016 року становила 9,5%.

Читайте такожІнфляція у Венесуелі минулого року перевищила 2600%

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем (листопадом) базова інфляція в грудні сповільнилась до 0,8% з 1%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в 2017 році (грудень 2017 року до грудня 2016 року) прискорилася до 13,7% порівняно з інфляцією 12,4% у 2016 році.