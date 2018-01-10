Голова JPMorgan шкодує, що назвав біткойн аферою

Головний виконавчий директор банку JPMorgan Chase Джеймі Даймон висловив жаль, що кілька місяців тому назвав біткойн шахрайством.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox Business.

За словами Даймона, він розуміє, що зараз багато хто ставиться до біткойна «як до чогось дуже значимого», але у нього інша думка.

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При цьому голова JPMorgan зазначив, що він як і раніше абсолютно не зацікавлений у криптовалюті.

Як повідомляв УНІАН, головний виконавчий директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон вважає, що «не можна робити бізнес, при якому валюта береться з повітря. Це добре не закінчиться... Хтось обов'язково буде убитий, і лише тоді влада визнає проблему... Біткоін може коштувати хоч 20 тисяч доларів, коли це станеться, але проблема, в кінцевому підсумку, все ж назріє. Це – шахрайство, і особисто я шокований тим, що ніхто не бачить реального стану справ».