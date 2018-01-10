Скільки коштує валюта в Україні: офіційний курс гривні від Нацбанку

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2820.3244 (9 січня – 2820.3329)

100 EUR – 3365.2111 (9 січня – 3397.0910)

10 RUR – 4.9439 (9 січня – 4.8964)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,24/28,28 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,66/33,70 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4875/0,4888 грн/рубль.