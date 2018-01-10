Скільки коштує валюта в Україні: офіційний курс гривні від Нацбанку
08:50, 10 січня 2018Фінанси
557
Офіційний курс НБУ на 10 січня: 100 USD – 2820.3244 грн; 100 EUR – 3365.2111 грн; 10 RUR – 4.9439 грн.
В Україні дешевшає гривня / фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
Читайте такожЕксперти дали прогноз курсу долара в Україні на найближчі роки
100 USD США – 2820.3244 (9 січня – 2820.3329)
100 EUR – 3365.2111 (9 січня – 3397.0910)
10 RUR – 4.9439 (9 січня – 4.8964)
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,24/28,28 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,66/33,70 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4875/0,4888 грн/рубль.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимовий обвал гривні