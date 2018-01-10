НБУ залишив без змін поділ банків на три групи (список)

Національний банк України залишив без змін критерії розподілу банків на групи на 2018 рік і зберіг 3 групи банків.

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Як повідомляється на сайті НБУ, до групи банків з державною часткою увійшли 5 фінустанов: «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», і «Розрахунковий центр».

У другій групі представлені 23 банки іноземних банківських груп: «Промінвестбанк», «Укрсоцбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Кредобанк», «БТА Банк», «УкрСиббанк», «Ідея Банк», «Правекс-банк», «Креді Агріколь банк», «Піреус банк МКБ», «Альфа-Банк», «ІНГ Банк Україна», «ОТПбанк», «Сітібанк», «ПроКредит Банк», «Сбербанк», «БМ Банк», «Форвард», «Кредит Європа Банк», «Дойче Банк ДБУ», «СЕБ Корпоративний банк», «Кредитвест банк» ,.

Решта 54 банки НБУ об'єднав у групу банків з приватним капіталом.

"Такий розподіл Національний банк використовуватиме виключно для представлення результатів діяльності банківської системи України", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Національний банк України змінив критерії розподілу банків, і кількість груп банків скоротилася з чотирьох до трьох.

Раніше критеріями розподілу на групи були розміри активів банків.