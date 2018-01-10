Світовий банк: економіка України цього року зросте на 3,5%
За прогнозами СБ, зростання реального ВВП України в 2019 і 2020 роках становитиме по 4%.
Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України у 2018-2020 роках на рівні 3,5-4%, як і прогнозував раніше - у червні 2017 року.
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Як зазначається у звіті банку для світової економіки на сайті організації, у 2018 році зростання реального ВВП України становитиме 3,5%, у 2019 і 2020 роках - по 4%.
Зростання економіки України у 2017 році Світовий банк оцінив у 2%.
«Геополітична напруженість в Україні, посилення санкцій проти Росії або загострення відносин з Європейським Союзом можуть стримувати міжнародних інвесторів і негативно позначитися на темпах економічного зростання в регіоні», - відзначили у Світовому банку.
Як повідомляв УНІАН, зростання реального ВВП України у третьому кварталі 2017 року у річному вираженні сповільнилося до 2,1% після зростання в аналогічному вимірі у другому кварталі на 2,3% і в першому кварталі - на 2,5%.
Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2018 році на 3,2%, Світовий банк - на 3,5%.
У Кабінеті міністрів України очікують зростання економіки у 2018 році на 3%, в Національному банку - на 3,2%.
Опитані УНІАН експерти прогнозують прискорення зростання ВВП України у 2018 році до 3%.