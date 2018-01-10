Частка України у світовій економіці за роки незалежності скоротилася в три рази

Частка України у світовій економіці з 1992 по 2016 рік зменшилася в три рази - до менш 0,3% з 1% світового ВВП. Про це повідомив заступник голови Стратегічної групи радників по підтримці реформ в Україні Павло Кухта на своїй сторінці в Facebook.

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"У 1992 році частка ВВП України в загальносвітовому ВВП становила приблизно 1%, тобто один відсоток світової економіки припадав на нашу країну. За чверть століття цей показник впав більш ніж в три рази - станом на 2016 рік він становив менше 0,3%. Таким чином, вага і вплив нашої країни в світі за ці 25 років скоротилися більш ніж у три рази", - зазначив Кухта.

За його словами, найбільше падіння української економіки було зафіксовано на початку 90-х років, а відсутність структурних реформ в подальшому не дозволила забезпечити належні темпи зростання.

"Нашу економіку підхопила хвиля швидкого зростання цін на сировинні товари, а з 2004-2005 років - приплив наддешевого фінансового капіталу із Заходу. Економічний бум навіть дещо підняв позиції нашої країни - її частка у світовому ВВП з 2000 по 2008 рік зросла з 0,4% до 0,5%, - але, на жаль, убив будь-які стимули проводити реформи для і так безвідповідальних українських політиків. Не допомогла навіть Помаранчева революція 2004 року. В результаті, коли фінансовий бум у світі закінчився в 2008 році, а сировинний - у 2011 році економічне зростання в нашій країні майже припинився, а її сировинна модель економіки стала нежиттєздатною", - підкреслив експерт.

Також Кухта зазначив, що, згідно з прогнозами, і в 2018 році українська економіка зростатиме повільніше, ніж світова, що сприятиме погіршенню становища, незважаючи на прогрес у реформах.

"Незважаючи на весь прогрес у реформах останніх років, ми досі зростаємо повільніше, ніж світ загалом, і продовжуємо втрачати свої позиції. Якщо хочемо це змінити, потрібно зробити значно більше", - повідомив експерт.

Як повідомляв УНІАН, уряд прогнозував зростання економіки України за підсумками 2017 року на рівні 1,8%, МВФ і Світовий банк - на рівні 2%. Темпи зростання економіки України в 2017 році нижчі за темпи зростання як світової економіки, так і Єврозони.