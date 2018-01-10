В Україні продовжує дорожчати валюта

У середу, 10 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 28,32/28,35 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня опустилася до долара на 7 копійок.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 33,82/33,86 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4975/0,4984 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 28,3250 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 190 угод на суму 86,42 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,24/28,28 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,66/33,70 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4875/0,4888 грн/рубль.