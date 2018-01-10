У Житомирі розподілили субвенцію з державного бюджету

Сьогодні на позачерговому засіданні виконкому Житомирської міської ради розподілили субвенцію з державного бюджету.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради.

«10 січня, під час позачергового засідання виконавчого комітету міської ради, було прийнято рішення про розподіл субвенцій та дотацій на суму 224, 5 млн грн. Зазначена сума складається з субвенцій та дотацій, які доведені місту відповідно до рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року «Про обласний бюджет на 2018 рік»», - сказано у повідомленні.

Про те, куди спрямують виділені кошти, розповіла в.о. директора департаменту бюджету та фінансів міської ради Діна Прохорчук. Так, субвенцією передбачено цільові кошти для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у сумі 8,3 млн, видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у розмірі 7, 9 млн грн, тощо.

« Вперше ми отримали субвенцію на суму 501, 8 тис. грн на обслуговування осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Крім того, однією із сум субвенції на відшкодування виплат сім’ям з дітьми та інших пільг та компенсацій є надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію - 9, 7 млн грн», - зазначила, зокрема, Прохорчук.