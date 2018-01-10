Аграрії цьогоріч заплатять 100% єдиного податку до місцевих бюджетів – Зубко

Місцеві бюджети в 2018 році отримають 100% єдиного податку, який сплачується сільгоспвиробниками, платниками четвертої групи спрощеної системи оподаткування, проти 86% у 2017 році. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

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За його словами, до джерел доходів місцевих бюджетів додані надходження від затвердження ліцензійних умов з випуску та проведення лотерей, 5% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, газу і газового конденсату.

Він зазначив, що загалом в держбюджеті передбачено 284 мільярдів гривень субвенцій місцевим бюджетам. Зокрема, виділено 61,7 мільярда гривень освітньої субвенції (на 22% більше плану на 2017 рік), 57,4 мільярда гривень медичної субвенції (на 5% більше плану на 2017 рік), 73,7 мільярда гривень на пільги та житлові субсидії, 59,9 мільярда гривень на допомогу сім'ям з дітьми.

Як повідомляв УНІАН, доходи місцевих бюджетів в 2017 році порівняно з 2016 роком зросли на 31%, до 192 мільярдів гривень. Доходи місцевих бюджетів в Україні завдяки реформі децентралізації зросли в 2016 році на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 мільярдів гривень.