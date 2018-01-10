У НБУ розповіли, скільки разів за рік надавали правоохоронцям доступ до банківської таємниці

Національний банк України за 2017 рік 152 рази надавав правоохоронцям доступ до майна і документів у рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.

Читайте такожВ Україні з січня вводять нові правила розкриття банківської таємниці

Як повідомляється на сайті НБУ, найактивніше регулятор співпрацював з Генпрокуратурою і Національною поліцією.

У грудні регулятор надав доступ правоохоронцям 22 рази: 7 разів за запитом Генеральної прокуратури, 6 разів - Національній поліції, 6 разів - Національному антикорупційному бюро, 2 рази - Службі безпеки України, 1 раз - Державній фіскальній службі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в березні 2015 року затвердила зміни до законодавства щодо запровадження кримінальної відповідальності керівників і власників банків за доведення фінустанови до банкрутства в разі заподіяння великої матеріальної шкоди державі чи кредиторам.