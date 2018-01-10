У НБУ розповіли, скільки разів за рік надавали правоохоронцям доступ до банківської таємниці
Нацбанк у 2017 році 152 рази надавав правоохоронцям доступ до майна і документів. Найактивніше регулятор співпрацював з Генпрокуратурою і Нацполіцією.
Національний банк України за 2017 рік 152 рази надавав правоохоронцям доступ до майна і документів у рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.
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Як повідомляється на сайті НБУ, найактивніше регулятор співпрацював з Генпрокуратурою і Національною поліцією.
У грудні регулятор надав доступ правоохоронцям 22 рази: 7 разів за запитом Генеральної прокуратури, 6 разів - Національній поліції, 6 разів - Національному антикорупційному бюро, 2 рази - Службі безпеки України, 1 раз - Державній фіскальній службі.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в березні 2015 року затвердила зміни до законодавства щодо запровадження кримінальної відповідальності керівників і власників банків за доведення фінустанови до банкрутства в разі заподіяння великої матеріальної шкоди державі чи кредиторам.