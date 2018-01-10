Рейтинг світових мільярдерів: Ахметов піднявся майже на 50 позицій

Український олігарх Ринат Ахметов піднявся з 439 на 393 місце в рейтингу топ-500 мільярдерів світу.

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Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Так, статки олігарха збільшилися на 1,4% - до 4,38 мільярда до 4,98 мільярда доларів.

Зазначимо, що Ахметов - єдиний українець в топ-500 мільярдерів світу. Також він є найбагатшою людиною України.

Як повідомляв УНІАН, у рейтингу найбагатших доларових мільярдерів світу за версією впливового американського журналу Forbes потрапили шестеро українців.