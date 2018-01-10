Невдалий початок року: в Росії у Roshen відібрали торговельну марку

Російський суд з інтелектуальних прав 9 січня, задовольнив позов індивідуального підприємця Олега Сохацького до Дочірньому підприємству Кондитерська компанія "Рошен" (Київ) про дострокове припинення правової охорони товарного знака KREMONA (№423199), повідомляє Liga.net з посиланням на сайт російського суду.

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Товарний знак KREMONA використовувався до товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (напої на основі кави, какао чи шоколаду; зернові продукти, готові до вживання).

Суд вирішив достроково припинити правову охорону товарного знака KREMONA щодо всіх товарів 30 класу МКТП внаслідок його невикористання.

Оспорюваний знак був зареєстрований на компанію з 19 листопада 2010 року до 12 серпня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Антимонопольний комітет України оштрафував "Київхліб" за використання дизайну упаковки для торту, нагадує дизайн упаковки Roshen.