Невдалий початок року: в Росії у Roshen відібрали торговельну марку

15:23, 10 січня 2018
Фінанси
677

Компанії Рошен на території РФ достроково припинили правову охорону торгової марки KREMONA.

Ілюстрація REUTERS

Російський суд з інтелектуальних прав 9 січня, задовольнив позов індивідуального підприємця Олега Сохацького до Дочірньому підприємству Кондитерська компанія "Рошен" (Київ) про дострокове припинення правової охорони товарного знака KREMONA (№423199), повідомляє Liga.net з посиланням на сайт російського суду.

Читайте такожПутін: фабрика "Рошен" ритмічно працює в Росії, отримує і переводить прибуток за кордон

Товарний знак KREMONA використовувався до товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (напої на основі кави, какао чи шоколаду; зернові продукти, готові до вживання).

Суд вирішив достроково припинити правову охорону товарного знака KREMONA щодо всіх товарів 30 класу МКТП внаслідок його невикористання.

Оспорюваний знак був зареєстрований на компанію з 19 листопада 2010 року до 12 серпня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Антимонопольний комітет України оштрафував "Київхліб" за використання дизайну упаковки для торту, нагадує дизайн упаковки Roshen.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Roshen у Липецьку#Roshen Порошенка