Компанія Гонтаревої допомогла Януковичу вивести з України $1,5 мільярда - ЗМІ

Українська інвестиційна компанія ICU (Investment Capital Ukraine) допомагала президенту-втікачу Віктору Януковичу вивести з країни 1,5 мільярда доларів в період з 2012 по 2014 рік, про це повідомляє Новое время з посиланням на арабське видання Al Jazeera.

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"У судовому рішенні Краматорського районного суду докладно описується складна мережа компаній, які використовувалися для виведення грошей, а ICU виступала посередником щодо купівлі облігацій, деномінованих у доларах, від імені восьми кіпрських компаній на суму 1,5 мільярда доларів", - зазначає видання.

Пізніше дані компанії були простежені до Януковича.

Краматорський суд передав секретну постанову у березні 2017 року. У ньому перераховані сотні компаній, деякі з яких кіпрські, які фактично були "трубопроводом для викачування грошей з країни", зазначає Al Jazeera.

Вся фінансова мережа була описана як "злочинне підприємство", очолюваний Януковичем. Також в документі названо організація "Апарат Курченко Сергія Віталійовича". Курченко – бізнесмен, який з'явився у віці 27 років зі статком в 400 мільйонів доларів і величезним нафтогазовим бізнесом. Він вважався "головним фінансовим директором" Януковича.

При цьому в ICU повідомили Al Jazeera, що ретельно дотримуються всі законодавчі і нормативні вимоги до укладення брокерських угод з будь-яким клієнтом.

У компанії додали, що правоохоронні органи і регулятори ринку "глибоко заглядають" в операції з облігаціями, у яких вона брала участь.

Сама ж Гонтарева зазначила, що, коли робилися транзакції, вона та ICU "не бачили нічого підозрілого".

Національний банк, за її словами, "підтвердив отримання коштів і фінансовий моніторинг компаній-нерезидентів, тому у ICU не було жодних підозр щодо цих компаній, оскільки всі документи і виписки з рахунків у Національному банку повністю відповідали вимогам чинного законодавства".