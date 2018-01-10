Україна готова до діалогу з ЄС щодо додаткових торгових преференцій

Україна готова в найближчому майбутньому почати діалог з Європейським Союзом про надання додаткових торговельних преференцій для українських виробників. Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в Facebook.

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"Вже у найближчому майбутньому ми готові вести діалог з європейськими партнерами для отримання додаткових преференцій для українських виробників", - йдеться в повідомленні.

У Мінекономрозвитку зазначили, що експорт товарів і послуг до ЄС у січні-вересні 2017 року зріс на 25,9% і становить 14,4 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році отримала додаткові торговельні преференції від ЄС, включаючи нульові квоти для меду, кукурудзи, зернових та оброблених томатів. Крім того, преференції повністю лібералізували імпорт української взуття, мідних і алюмінієвих виробів, електронної апаратури.