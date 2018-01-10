У НБУ відреагували на звинувачення у сприянні виведенню коштів Януковичем

Національний банк не згоден із звинуваченнями на адресу свого керівництва у сприянні виведенню за межі країни 1,5 мільярда доларів на користь втікача екс-президента України Віктора Януковича.

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Про це йдеться в коментарі прес-служби НБУ у відповідь на публікації в ЗМІ про те, що компанія Investment Capital Ukraine, яка належала Валерії Гонтаревій до її призначення головою НБУ, допомагала Януковичу вивести з країни 1,5 мільярда доларів у період з 2012 по 2014 рік, виступаючи посередником з купівлі облігацій у доларах від імені восьми кіпрських компаній.

Як пояснили в НБУ, державний "Ощадбанк" залучив компанію ICU у якості ліцензованого брокера для проведення угод з нерезидентами, при цьому у фінустанові підтвердили надходження грошових коштів і проведення фінансового моніторингу цих компаній.

"Всі документи і виписки з рахунків у державному банку повністю відповідали вимогам чинного законодавства", - наголошується в коментарі.

Водночас, як пояснили в НБУ, в середині 2014 року з'явилася інформація, що ці компанії-нерезиденти можуть належати "злочинній владі", після чого регулятор ініціював арешт цих рахунків.

"Моя практична діяльність у компанії ICU головним чином була спрямована на управління активами. Я не мала стосунку безпосередньо до брокерської діяльності", - цитує прес-служба Гонтареву.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту Петру Порошенко прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла до тривалої відпустки. З 11 травня 2017 року обов'язки голови НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій.

Згідно з Конституцією України, голова держави мав представити на розгляд Верховної Ради нову кандидатуру на посаду голови НБУ, однак конкретні терміни в законодавстві не обумовлюються.

Незважаючи на багаторазові заяви представників президентської фракції в парламенті про майбутній розгляд цього питання, кандидата на посаду голови НБУ досі не представлено.