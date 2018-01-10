Великі платники податків у 2017 році збільшили платежі до бюджету майже на 14%

Великі платники податків України за 2017 рік перерахували до державного бюджету 250,3 мільярда гривень податків і зборів, що на 13,7%, або 30,3 мільярда гривень більше за показник за аналогічний період минулого року. Про це повідомив Офіс великих платників податків.

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Згідно з повідомленням, частка податкових платежів великого бізнесу становила 57% загального збору платежів у держбюджет.

В розрізі основних податків до держбюджету надійшло податку на додану вартість - 111 мільярдів гривень, акцизного податку - 62 мільярда гривень, податку на прибуток – 44,4 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в 2017 році отримав 792,9 мільярда гривень доходів, що на 2,7% більше річного бюджетного розпису.