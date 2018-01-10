Валюта дорожчає: гривня впала на міжбанку та в курсах НБУ

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2832,8813 (10 січня – 2820,3244)

100 EUR – 3397,1913 (10 січня – 3365,2111)

10 RUR – 4,9810 (10 січня – 4,9439)

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 28,34/28,36 гривні/долар. Порівняно з відкриттям торгів гривня подешевшала відносно долара на 8 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 33,96/33,98 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4875/0,4888 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 28,3288 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 448 угод на суму 251,58 мільйона доларів.