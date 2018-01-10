Пенсійний фонд за рік збільшив виплати майже до 292 мільярдів гривень

Сума виплат Пенсійного фонду України за січень-грудень 2017 року склала 291,5 мільярда гривень (з урахуванням проведеної в грудні 2017 року виплати пенсій січня 2018 року в сумі 10,0 мільярда гривень), що на 13%, або 38,1 мільярда гривень більше, ніж за 2016 рік. Про це повідомила прес-служба Фонду.

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"За оперативними даними, до бюджету Пенсійного фонду України за 2017 рік з усіх джерел фінансування надійшло 292,4 мільярда гривень, з яких власні надходження становили 158,3 мільярда гривень, що на 47,2 мільярда гривень більше порівняно з 2016 роком", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з державного бюджету України на фінансування пенсійних виплат направлено 133,5 мільярда гривень. Це 100% від запланованого, і на 9,1 мільярда гривень менше, ніж роком раніше.

Середній розмір пенсії у грудні 2017 року становить 2 447,95 гривні.

Згідно з повідомленням, виплата пенсій та грошової допомоги Пенсійним фондом за 2017 рік забезпечено в повному обсязі по всіх регіонах України (крім Автономну Республіку Крим і непідконтрольні території Донбасу).

Щомісячне фінансування виплат проводиться згідно з графіками.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума витрат ПФУ на пенсійні виплати та інші заплановані за січень-листопад 2017 року становила 252,7 мільярда гривень, що на 12,8%, або на 32,4 мільярда гривень більше порівняно з відповідним періодом минулого року.