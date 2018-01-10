Головою націоналізованого "ПриватБанку" обрали чеха

Наглядова рада «ПриватБанку» призначила Петра Крумханзла на посаду голови правління та подала документи до Національного банку України на його затвердження.

Як повідомили у прес-службі банку, відповідне рішення наглядова рада ухвалила у середу, 10 січня.

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«У процесі оцінки кандидатів на посади у правлінні «Приватбанку» ми передусім керувалися такими критеріями, як високий професіоналізм, досвід роботи у провідних банках ЄС, орієнтованість на результат, ґрунтовний досвід з операційного управління та впровадження інструментів контролю», - зазначив голова наглядової ради Енгін Акчакоча.

«Петр відповідає усім цим основним вимогам, і він вже довів на практиці свою здатність ефективно реорганізувати слабкі сторони банків. Зосередженість на трансформаціях з метою вдосконалення операційної ефективності є його беззаперечною перевагою», - додав він.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів.

Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони на пропозицію НБУ.

У грудні 2016 року - одразу після переходу фінустанови в державну власність - правління «ПриватБанку» очолив Олександр Шлапак, у минулому міністр фінансів України в уряді Арсенія Яценюка.

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Через півроку - 20 липня 2017 року - спостережна рада банку прийняла заяву Шлапака про звільнення за власним бажанням і призначила виконуючим обов'язки голови банку члена правління Галину Пахачук.

У липні наглядова рада «Приватбанку» залучила компанію з підбору управлінського персоналу Amrop Executive Search Ukraine для пошуку кандидатів на посаду голови правління, а в серпні отримала список з 13 кандидатів на цей пост.

Петр Крумханзл народився в чеському місті Градец-Кралове. Останнім часом він працював в Китаї головним операційним директором, директором з інформаційних технологій в Home Credit China.