Російський олігарх Дерипаска подав позов проти Манафорта через 19 мільйонів інвестицій в Україні

Російський мільярдер Олег Дерипаска 10 січня через компанію Surf Horizon Ltd подав позов до суду в Нью-Йорку проти колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа та екс-консультанта Януковича Пола Манафорта.

У позові, зокрема, Дерипаска стверджує, що він інвестував 18,9 мільйонів доларів в українську компанію, що надавала послуги кабельного телебачення, пише Bloomberg.

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Але, стверджується в позові, Манафорт та його екс-помічник Рік Гейтс користувалися цими інвестиціями як "своїми власними скарбничками", "переміщаючи гроші туди й назад", хоча причин для того не було.

Звинувачення Дерипаски частково стосується іншої судової справи проти Манафорта, в якій його звинувачують у відмиванні грошей.

Прдставники Манафорта та Гейтса поки не коментували звинувачення, висунуті у судовому позові.

Як пише Бі-Бі-Сі, зазначені кошти, згідно з матеріалами справи, Дерипаска інвестував у Black Sea Cable в 2008 році - за порадою Манафорта.

За словами представників Дерипаски, за свої послуги Манафорт і Гейтс отримали 7,35 млн доларів.

Представники Surf Horizon Limited також вказали, що кінцева вартість угоди склала 17,8 млн доларів - різниця між заявленою та реальною сумами була розділена між двома компаніями, що належать Гейтсу і Манафорту, на що згідно із заявою Surf Horizon Limited, компанія ніколи не давала своєї згоди.

Таким чином, в кишенях американських політтехнологів осіли додатково ще 900 тисяч доларів.

Згідно з судовими матеріалами, починаючи з 2010 року, Surf Horizon Limited неодноразово запрошувала нову інформацію про інвестиції в Black Sea Cable.

За словами представників Дерипаски, Гейтс неодноразово запевняв їх, що працює над продажем української кабельної компанії, в той час як партнери вже давно втратили свою частку в Black Sea Cable.

Surf Horizon Limited заявила про бажання отримати 1,1 млн доларів в якості компенсації за шахрайство, ще 1,75 млн - за вартість юридичних послуг у розкритті шахрайської схеми і 25 млн - в якості компенсації збитків, отриманих у результаті дій Манафорта і Гейтса.

Як відомо, ФБР вивчає великі грошові перекази від офшорних компаній Манафорта на рахунки в США, щоб з'ясувати чи відмивав він гроші для уряду України часів Віктора Януковича.

30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту і Річарду Гейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Дональда Трампа і Росією, почасти черезчисленні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

В середині грудня суддя окружного суду в США частково задовольнила прохання Манафорта щодо звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи. Він може лишати свій будинок в Олександрії для перебування у іншій резиденції в Палм-Біч (штат Флорида) і носитиме електронний браслет.